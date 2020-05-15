Мужчину из Тольятти будут судить за угон мопеда

15 Май 2020 2020-05-15T09:50:59+03:00

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Полицейские Тольятти раскрыли угон мопеда, который был припаркован около дома на улице Гидростроевской. Как отметил владелец, в баке оставалось топливо, а видеонаблюдение на территории дома отсутствовало.

– Правоохранители обнаружили транспортное средство на улице Родина. Подозреваемым оказался 39-летний местный житель, который признал свою вину. Он пояснил, что увидел на улице понравившейся ему мопед без присмотра и решил его угнать, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Транспортное средство удалось вернуть владельцу. А вот на подозреваемого завели уголовное дело. Если его вина будет доказана, он может оказаться в тюрьме на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU