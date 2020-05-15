2020-05-15T10:24:57+03:00
Общество

Пришлось вскрывать дверь: в Самарской области пятерых детей передали в органы опеки

Супруги были лишены родительских прав
Владислав КИРСАНОВ
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В результате работы приставов женщина добровольна отдала детей ФОТО: УФССП по Самарской областиВ результате работы приставов женщина добровольна отдала детей ФОТО: УФССП по Самарской области
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Судебные приставы Тольятти рассказали, что в одной из семей города дети жили в неблагополучных условиях. Пятеро ребят не получали заботы, были не ухожены. По словам соседей, дети часто оставались без присмотра родителей и голодали. Кроме того, родители не обращались в медицинские учреждения, когда это было необходимо.

– Все это привело к тому, что супругов лишили родительских прав. Суд постановил передать детей органам опеки. Однако, когда приставы прибыли по месту жительства семьи, дверь им никто не открыл. Ее пришлось вскрывать сотрудникам МЧС, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Дети находились внутри с матерью. С ней была проведена беседа, в которой женщине рассказали, что подобные меры пойдут на пользу психике ребят. После этого гражданка добровольно передала детей органам опеки и попечительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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