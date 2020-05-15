2020-05-15T12:02:58+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Самарской области перевалило за 1300 человек

За прошедшие сутки в регионе выявили 56 новых заболевших
Владислав КИРСАНОВ
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На лечении находится 1060 человекНа лечении находится 1060 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о числе заболевших в регионе. По данным на сегодня, 15 мая, в губернии выявлено 1302 инфицированных.

– Сейчас на стационарном и амбулаторном лечении находятся 1060 человек, 233 – выздоровели. При этом за последние сутки из больниц области выписали 39 человек. Еще 9 пациентов скончались, – говорится в сообщении.

В Самарской области продолжают действовать режим самоизоляции, масочный режим и социальное дистанцирование. Подобные меры продлятся минимум до 18 мая. При этом многие предприятия региона приступили к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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