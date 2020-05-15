2020-05-15T12:24:44+03:00
Общество

В Тольятти состоялся суд над иностранцем, который пытался дать взятку полицейским

Его признали виновным и назначили штраф
Владислав КИРСАНОВ
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Иностранец заплатит 15 тысяч рублей в доход государстваИностранец заплатит 15 тысяч рублей в доход государстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный отдел Центрального района Тольятти рассказал о том, как прошел суд над жителем соседней республики. Дело в том, что мужчина в конце ноября минувшего года попытался откупиться от полицейского.

– Он предлагал служителю закона 12 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности за нарушение правил въезда в Россию иностранным гражданином, либо режима пребывания в стране, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей. Деньги пойдут в доход государства. Оперативное сопровождение по делу осуществляли подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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