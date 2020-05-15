В Самарской области браконьер наловил раков на 43 тысячи рублей

15 Май 2020 2020-05-15T12:31:59+03:00

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Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте помешали 35-летнему мужчине ловить на Волге раков. Дело в том, что делал он это незаконно. Задержали рыбака в 500 метрах от берега в районе села Обшаровка.

– Местный житель занимался ловлей биоресурсов запрещенным орудием – многозаходными ловушками. Его добычей стали 187 раков, а ущерб составил 43 тысячи рублей, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Если вина подозреваемого будет доказана, то ему будет грозить серьезное наказание – до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU