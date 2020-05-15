2020-05-15T12:34:13+03:00
Общество

Самарские таможенники задержали партию контрафактных смартфонов на 100 млн рублей

Среди них были копии телефонов самых известных брендов
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в кузове грузовика были около 1800 контрафактных смартфонов ФОТО: Самарская таможняВсего в кузове грузовика были около 1800 контрафактных смартфонов ФОТО: Самарская таможня
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Мобильная группа Самарской таможни задержала грузовик, который ехал из Бишкека в Москву. В грузовом отсеке автомобиля они нашли смартфоны – всего около 1,8 тысяч штук. Все они оказались контрафактными.

– Были обнаружены 1245 телефонов марки Huawei, 335 – марки Samsung и 234 – марки Apple. Внешний вид и качество продукции не соответствовало оригиналу. Разрешение на использование товарных знаков также отсутствовало, – сообщила пресс-служба Самарской таможни.

Ущерб, который правообладателю могла нанести эта партия, составил около 100 млн рублей. В настоящее время проводится проверка по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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