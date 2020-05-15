В самарском минздраве объяснили, почему выплаты врачам за работу с коронавирусом получились разными

15 Май 2020 2020-05-15T12:37:21+03:00

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В Самарском минздраве объяснили, почему медики получили разные суммы стимулирующих выплат за работу с коронавирусными больными. Как заверил врио министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко, все сделали в строгом соответствии с постановлениями Правительства РФ. Их два – по первому, действующему с 12 марта, доплата рассчитывается исходя из средней зарплаты по региону. По второму, апрельскому – это фиксированные суммы, зависящие от фактически отработанного времени.

– Мы досрочно выполнили задачу по перечислению медикам стимулирующих выплат, все, кто имеет на них право, – уже получили, – заявил Сергей Вдовенко. – Это 2075 человек по первому постановлению и 1893 человека – по второму. В общей сложности на выплаты медикам направлено около 75 миллионов рублей.

Врио министра объяснил: право на выплату имеют только те, кто непосредственно контактировал с больными коронавирусом. Более того, сумма рассчитывается исходя из фактически отработанного времени, то есть с даты первого контакта. Причем неважно, сколько именно пациентов лечил врач или медсестра. То есть медик, контактирующий только с одним больным CОVID-19, на 1 апреля получит выплату в три раза больше, чем, например, врач, который приступил с работе с пятью коронавирусными пациентами с 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU