Вылечит Заворотнюк: российский ученый рассказал, как можно спастись от рака безболезненно и без побочных эффектов

15 Май 2020 2020-05-15T13:02:33+03:00

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Член-корреспондент РАН, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал о новой методике лечения онкологии. Отмечается, что лечить рак можно при помощи специальных вирусов, которые способны уничтожить клетки. Среди добровольцев на подобный вид лечения оказалась и известная актриса Анастасия Заворотнюк.

– Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо - тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует, – цитирует Чумакова kp.ru.

По словам ученого, для каждого заболевшего подбирается свой особый вирус. Клетки начинают вырабатывать интерферон, однако опухолевая клетка лишена такой возможности, что позволяет вирусам ее уничтожить. Полностью интервью Петра Чумакова можно почитать по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU