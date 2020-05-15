В Самаре суд отправил в обсерватор мужчину, который вернулся из Индонезии и не хотел на карантин

15 Май 2020 2020-05-15T14:07:16+03:00

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В Промышленном районном суде областной столицы рассмотрели дело Евгения М. Управление Роспотребнадзора по региону просило у служителей Фемиды, чтобы мужчину отправили на принудительную изоляцию.

Как было установлено, 26 апреля самарец вернулся в родной город из Индонезии. Из-за подозрений на наличие коронавирусной инфекции главным санитарным врачом ему приписывалось помещение в обсерватор на 14 дней. Евгений туда не хотел.

Вопрос пришлось решать в судебном порядке. Ответчик там заявил, что способен изолироваться у себя дома - у него якобы все для этого есть. Но представители закона решили иначе.

- Ввиду того, что возможности обеспечить надлежащий и достаточный контроль соблюдения самоизоляции у гражданина по месту его проживания, а также медицинское наблюдение не представляется возможным, участвующий в деле прокурор дал заключение о необходимости удовлетворения заявленных требований, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района.

ИСТОЧНИК KP.RU