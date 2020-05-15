В Сызрани пожарные спасли из горящего дома парня и девушку

15 Май 2020 2020-05-15T14:25:29+03:00

На тушение огня у пожарных ушло около получаса Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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Поздним вечером в четверг, 14 мая, в Сызрани произошел серьезный пожар. На улице 6-я Линия, 13 загорелся частный дом. Пламя охватило крышу здания.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 23:13. По приезду было установлено что на площади 60 квадратных метров горит крыша частного дома. В результате пострадали два человека: 19-летняя девушка и 21-летний молодой человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 23:42, а полностью его потушить - в 23:45. На месте работали 23 человека и несколько спецмашин. Что стало причиной происшествия, пока не известно. Это еще предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU