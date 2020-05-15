В Волгаре из-за работ на сетях отключат холодную воду

15 Май 2020 2020-05-15T15:01:33+03:00

Воды в домах жителей Волгаря не будет примерно с 8 до 20 часов 19 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Жителям Волгаря Куйбышевского района Самары придется один день посидеть без холодной воды. Дело в том, что во вторник, 19 мая, коммунальщики проведут в поселке работы по модернизации системы водоснабжения.

- На улице Новокомсомольской будут установлены две задвижки на трубу диаметром 150 мм и регулятор давления. Это позволит избежать резких скачков давления, снизит нагрузку на водопроводную сеть, создаст более удобную схему переключения, чтобы в случае аварий оставлять без воды как можно меньше людей, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

На время работ, которые запланированы с 8:00 до 20:00, холодную воду отключат по следующим адресам: улица Новокомсомольская, 1-9, 10-34; улица Казачья, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 13а, а также улицы Новоусадебная, Раздольная, Волгарей, Приозерная и Парниковая. Для жителей установят специальные бойлеры с водой. Их разместят возле дома № 13а на улице Казачьей и около дома № 3 на улице Новокомсомольской.

ИСТОЧНИК KP.RU