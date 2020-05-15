2020-05-15T15:34:08+03:00
Общество

Один из заболевших коронавирусом в Самарской области приехал из Казахстана

Всего в регионе за сутки заболели 56 человек
Владислав КИРСАНОВ
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На лечении в регионе остаются 1060 человекНа лечении в регионе остаются 1060 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, что среди выявленных заболевших сегодня, 15 мая, есть человек, прибывший в регион из Казахстана.

– Обследование подтвердило у него коронавирус. Всего за сутки в Самарской области появилось 56 заболевших. Большинство из них в Тольятти и Самаре, – говорится в сообщении.

Общее число инфицированных в регионе достигло 1302 человек. 233 из них выздоровели и были выписаны, еще девять – скончались. В области продолжают действовать режим самоизоляции, масочный режим и социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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