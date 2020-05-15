Один из заболевших коронавирусом в Самарской области приехал из Казахстана
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, что среди выявленных заболевших сегодня, 15 мая, есть человек, прибывший в регион из Казахстана.
– Обследование подтвердило у него коронавирус. Всего за сутки в Самарской области появилось 56 заболевших. Большинство из них в Тольятти и Самаре, – говорится в сообщении.
Общее число инфицированных в регионе достигло 1302 человек. 233 из них выздоровели и были выписаны, еще девять – скончались. В области продолжают действовать режим самоизоляции, масочный режим и социальное дистанцирование.
ИСТОЧНИК KP.RU