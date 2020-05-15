Стало известно, когда «Крылья Советов» возобновят футбольный сезон

15 Май 2020 2020-05-15T15:09:14+03:00

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Сегодня, 15 мая, состоялось заседание РФС, участие в котором приняли представители клубов Российской Премьер-лиги, а также футбольное руководство страны. Была определена дата возобновления остановленного из-за коронавируса чемпионата.

– 23-й тур чемпионата России по футболу состоится 21 июня. Матчи будут проходить без зрителей на домашних стадионах команд. Также отменяются переходные матчи, но 15-е и 16-е места в турнирной таблице – вылетают, – сообщает пресс-служба РФС.

Отметим, что «Крылья Советов» на данный момент располагаются на 15-м месте в турнирной таблице. Ближайший матч команда проведет на «Самара Арене» против грозненского «Ахмата», который располагается на последнем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU