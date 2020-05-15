Не хватает рук: тольяттинский депутат призвал добровольцев помочь разнести продуктовые наборы нуждающимся людям

15 Май 2020 2020-05-15T15:16:04+03:00

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Предприятия и обычные жители Самарской области продолжают оказывать помощь тем, кто остро в ней нуждается в период пандемии коронавируса. Так, из-за введения режима самоизоляции пожилые люди не могут сами сходить за продуктами в магазин. Специально для них группа компаний «ЭкоВоз» в Тольятти закупила специальные наборы. Однако людей, чтобы раздать их все, не хватает.

– Существенная проблема для нас сейчас – это нехватка рук, – заявил генеральный директор «ЭкоВоза», депутат Денис Волков. – Мы закупили около 700 продуктовых наборов для нуждающихся жителей Тольятти, большую часть которых раздали. Но у нас еще остается более сотни пакетов, которые нужно доставить адресно.

Народный избранник призвал добровольцев включиться в эту социальную акцию. Те, кто хочет помочь нуждающимся, могут обратиться по номеру приемной Дениса Волкова в Автозаводском районе Тольятти +78482558011.

Отметим, что группа компаний «ЭкоВоз» уже вложила в социальную помощь 1,3 млн рублей. В нее входят не только покупка продуктовых наборов, но еще и поддержка медперсонала региона. Также предприятие наладило систему утилизации медицинских отходов в тольяттинском обсерваторе.

ИСТОЧНИК KP.RU