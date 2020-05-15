В Самаре задержали чиновника, который за деньги разрешил оборот алкоголя без лицензии

15 Май 2020 2020-05-15T16:10:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный отдел Советского района Самары возбудил уголовное дело в отношении консультанта управления мониторинга и контроля департамента лицензирования и государственного контроля Министерства промышленности и торговли Самарской области. Он подозревается в получении взятки.

– 17 января текущего года подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя 50 тысяч рублей. Взамен он должен был закрыть глаза на незаконный оборот алкоголя без соответствующей лицензии, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение оказывают подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU