В Самаре задержали чиновника, который за деньги разрешил оборот алкоголя без лицензии
Следственный отдел Советского района Самары возбудил уголовное дело в отношении консультанта управления мониторинга и контроля департамента лицензирования и государственного контроля Министерства промышленности и торговли Самарской области. Он подозревается в получении взятки.
– 17 января текущего года подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя 50 тысяч рублей. Взамен он должен был закрыть глаза на незаконный оборот алкоголя без соответствующей лицензии, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение оказывают подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU