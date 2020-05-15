2020-05-15T16:10:09+03:00
Общество

В Самаре задержали чиновника, который за деньги разрешил оборот алкоголя без лицензии

Расследование уголовного дела продолжается
Владислав КИРСАНОВ
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Правоохранители устанавливают все детали совершенного преступленияПравоохранители устанавливают все детали совершенного преступленияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный отдел Советского района Самары возбудил уголовное дело в отношении консультанта управления мониторинга и контроля департамента лицензирования и государственного контроля Министерства промышленности и торговли Самарской области. Он подозревается в получении взятки.

– 17 января текущего года подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя 50 тысяч рублей. Взамен он должен был закрыть глаза на незаконный оборот алкоголя без соответствующей лицензии, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение оказывают подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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