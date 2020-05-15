Синоптики рассказали о погоде в Самарской области на грядущих выходных

15 Май 2020 2020-05-15T17:05:49+03:00

Существенных осадков не ожидается, однако и жарко не будет

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В Приволжском УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области на грядущих выходных. Завтра, 16 мая, в ночное время синоптики прогнозируют небольшой дождь, температура воздуха не поднимется выше 8 градусов. Днем малооблачно и без осадков – +18 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

– Ночью в воскресенье серьезно похолодает. Столбик термометра опустится до 1 градуса со знаком плюс. Днем снова без существенных осадков, а максимальная температура составит +19 градусов, – сообщили синоптики.

В начале следующей недели возможна гроза, однако показатели погоды останутся в тех же границах, что и на выходных. Средняя температура в середине мая ожидается ниже нормы на 2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU