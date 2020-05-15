Синоптики рассказали о погоде в Самарской области на грядущих выходных
В Приволжском УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области на грядущих выходных. Завтра, 16 мая, в ночное время синоптики прогнозируют небольшой дождь, температура воздуха не поднимется выше 8 градусов. Днем малооблачно и без осадков – +18 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.
– Ночью в воскресенье серьезно похолодает. Столбик термометра опустится до 1 градуса со знаком плюс. Днем снова без существенных осадков, а максимальная температура составит +19 градусов, – сообщили синоптики.
В начале следующей недели возможна гроза, однако показатели погоды останутся в тех же границах, что и на выходных. Средняя температура в середине мая ожидается ниже нормы на 2 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU