2020-05-15T17:02:18+03:00
Новости компаний

Тольяттиазот выделил более 42 млн рублей, чтобы сотрудники чувствовали себя в безопасности в период пандемии

Работникам раздают маски, измеряют температуру и проводят тестирования, а помещения регулярно обрабатывают
Кристина АДАЕВА
Поделиться:
Все сотрудники обеспечены маскамиВсе сотрудники обеспечены масками
Изменить размер текста:

ПАО «ТОАЗ» всегда заботится о своих сотрудниках. Период пандемии не исключение. С 18 марта Тольяттиазот направил уже более 42 млн рублей на обеспечение безопасности персонала и стабильности работы производства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Главные статьи расходов - проведение обеззараживающих процедур в помещениях завода и в корпоративном транспорте, а также закупка средств индивидуальной защиты и технического оборудования.

Так, на организацию регулярной санитарной обработки помещений и транспортных средств потрачено более 14 млн руб. На закупку защитных средств, включая одноразовые и многоразовые маски, перчатки, одноразовые комбинезоны, санитайзеры и респираторы, - более 15 млн рублей. По состоянию на 15 мая работникам роздано более 302 тысяч масок. На приобретение стационарных (используются на проходной завода) и ручных (используются в транспорте) тепловизоров направлено более 10 млн рублей.

С 30 апреля сотрудники предприятия, входящие в группы риска, проходят медицинское тестирование на COVID-19. В их числе работники изолированных смен, проживающие в санатории «Надежда» для обеспечения непрерывной работы производства в случае распространения коронавирусной инфекции; специалисты службы безопасности, медицинской службы и работники сервисных организаций, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей. На эти цели уже выделено более 500 тыс. рублей.

- Тольяттиазот всегда подчеркивал значимость здоровья и безопасности своих работников. В обычные времена мы инвестируем в здравоохранение: медсанчасть, программу ДМС и санаторно-курортную базу. Но сегодняшняя ситуация требует новых решений, и мы выделяем средства, чтобы минимизировать риск заражения и обеспечить спокойствие персонала ТОАЗа в условиях эпидемии, - отметил генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов.

Читайте также:

Как стать сотрудником ПАО «ТОАЗ»?

Если и вы любите химию – задумайтесь, возможно ПАО «ТОАЗ» – предприятие, с которым у вас все сложится

(Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, сколько пациентов вылечились от коронавируса в Самарской области 15 мая
Из-за сбросов Жигулевской ГЭС с 16 мая может подтопить дачи в Самарской области
В оперштабе рассказали, на сколько дней хватит защитных костюмов для медиков в Самарской области
Из самарского ТЦ «Гудок» эвакуировали 120 человек
Стало известно, почему в Самаре из автобуса вытолкнули женщину без маски
Дмитрий Азаров заплатит врачам скорой помощи в Самарской области
Тольяттинский «Акрон» планирует играть домашние матчи ФНЛ в Жигулевске
Тольяттиазот выделил более 42 млн рублей, чтобы сотрудники чувствовали себя в безопасности в период пандемии
Синоптики рассказали о погоде в Самарской области на грядущих выходных
Прокуратура проверит, правильно ли минздрав начислил выплаты врачам за коронавирус
В Самаре на месяц перекроют еще одну улицу
Президент запретил рассчитывать выплаты медикам по часам
В Самаре задержали чиновника, который за деньги разрешил оборот алкоголя без лицензии
ВТБ: россияне удвоили объем покупок товаров для дома и дачи
Тольяттинский «Акрон» официально стал чемпионом ПФЛ и перейдет в ФНЛ
Не хватает рук: тольяттинский депутат призвал добровольцев помочь разнести продуктовые наборы нуждающимся людям
Стало известно, когда «Крылья Советов» возобновят футбольный сезон
Один из заболевших коронавирусом в Самарской области приехал из Казахстана
В Волгаре из-за работ на сетях отключат холодную воду