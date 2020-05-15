Тольяттиазот выделил более 42 млн рублей, чтобы сотрудники чувствовали себя в безопасности в период пандемии

15 Май 2020 2020-05-15T17:02:18+03:00

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ПАО «ТОАЗ» всегда заботится о своих сотрудниках. Период пандемии не исключение. С 18 марта Тольяттиазот направил уже более 42 млн рублей на обеспечение безопасности персонала и стабильности работы производства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Главные статьи расходов - проведение обеззараживающих процедур в помещениях завода и в корпоративном транспорте, а также закупка средств индивидуальной защиты и технического оборудования.

Так, на организацию регулярной санитарной обработки помещений и транспортных средств потрачено более 14 млн руб. На закупку защитных средств, включая одноразовые и многоразовые маски, перчатки, одноразовые комбинезоны, санитайзеры и респираторы, - более 15 млн рублей. По состоянию на 15 мая работникам роздано более 302 тысяч масок. На приобретение стационарных (используются на проходной завода) и ручных (используются в транспорте) тепловизоров направлено более 10 млн рублей.

С 30 апреля сотрудники предприятия, входящие в группы риска, проходят медицинское тестирование на COVID-19. В их числе работники изолированных смен, проживающие в санатории «Надежда» для обеспечения непрерывной работы производства в случае распространения коронавирусной инфекции; специалисты службы безопасности, медицинской службы и работники сервисных организаций, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей. На эти цели уже выделено более 500 тыс. рублей.

- Тольяттиазот всегда подчеркивал значимость здоровья и безопасности своих работников. В обычные времена мы инвестируем в здравоохранение: медсанчасть, программу ДМС и санаторно-курортную базу. Но сегодняшняя ситуация требует новых решений, и мы выделяем средства, чтобы минимизировать риск заражения и обеспечить спокойствие персонала ТОАЗа в условиях эпидемии, - отметил генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов.

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ИСТОЧНИК KP.RU