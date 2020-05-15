15 Май 2020 2020-05-15T18:21:16+03:00

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Стало известно, почему в Самаре из автобуса вытолкнули женщину без маски. Конфликт произошел в салоне автобуса, следующего по 50-му маршруту. Спор разгорелся из-за маски – на одной из остановок в общественный транспорт зашла женщина с открытым лицом без средств индивидуальной защиты. Кондуктор попросила пассажирку либо надеть маску, либо покинуть салон автобуса, ведь в Самарской области введен специальный масочный режим, и в общественных местах ношение средств индивидуальной защиты обязательно. Однако женщина отказалась это делать.

- Да здорова я, здорова! – громко уверяла она окружающих, усевшись на одно из свободных мест.

Однако водитель отказался ехать дальше с нарушительницей «на борту» - за перевозку таких пассажиров перевозчику грозит штраф. Препирательства продолжались несколько минут, в результате у одного из пассажиров, которые были вынуждены ждать разрешения конфликта, не выдержали нервы. Мужчина схватил женщину без маски и довольно грубо вытолкал ее из автобуса.

Похожая ситуация была замечена сегодня и в автобусе 76 маршрута. Здесь кондуктор пыталась высадить из салона женщину с ребенком без маски.

ИСТОЧНИК KP.RU