2020-05-15T18:40:58+03:00
Происшествия

Из самарского ТЦ «Гудок» эвакуировали 120 человек

Виной всему стала пригоревшая на кухне пища
Ольга НОВИКОВА
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К счастью, помощь пожарных не понадобиласьК счастью, помощь пожарных не понадобиласьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре из ТЦ «Гудок» эвакуировали 120 человек, в том числе 35 детей. Причиной стало срабатывание пожарной сигнализации в расположенном в торговом центре гипермаркете «Лента». Как пояснили в региональном управлении МЧС, сигнал на пульт дежурного поступил в 17.50 15 мая. Пожару автоматически был присвоен повышенный, второй ранг сложности. Однако приехав на место предполагаемого возгорания, пожарные расчеты обнаружили, что ничего страшного не произошло. Виной тревоги стала пригоревшая на кухне пища.

Тем не менее, еще до прибытия пожарных людей из торгового центра эвакуировали. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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