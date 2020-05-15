2020-05-15T19:17:27+03:00
Общество

В оперштабе рассказали, на сколько дней хватит защитных костюмов для медиков в Самарской области

Сегодня в регион привезли 34 тысячи таких костюмов
Ольга НОВИКОВА
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Медикам нужна защита от вирусаМедикам нужна защита от вирусаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В оперштабе Самарской области рассказали, на сколько дней хватит защитных костюмов для медиков региона. По нормативу этот показатель должен составлять две недели. А в регионе сейчас имеется запас на 18 дней, что немного выше необходимого. Только сегодня в регион привезли новую партию - пять тысяч бахил, полторы тысячи респираторов и 34 тысячи защитных костюмов. А общий запас одноразовых медицинских костюмов, хранящихся на областных складах, сейчас составляет 48 тысяч. Кроме того, тут ждут своей очереди 1200 многоразовых защитных комбинезонов, более двух миллионов масок, более трех тысяч многоразовых и 42 тысячи одноразовых респираторов

- Все это хранится на складе в Красноярском районе, оттуда снабжаем больницы по мере необходимости, - сообщил зампредседателя оперативного штаба Александр Фетисов.

На следующей неделе в Самарской области ожидают новые поставки многоразовых защитных костюмов и очков

ИСТОЧНИК KP.RU

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