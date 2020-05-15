Из-за сбросов Жигулевской ГЭС с 16 мая может подтопить дачи в Самарской области

15 Май 2020 2020-05-15T19:41:28+03:00

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ГУ МЧС по Самарской области предупреждает самарцев о повышении уровня воды в сразу нескольких реках региона. Дело в том, что с 16 мая Жигулевская ГЭС планирует сброс воды. До 25 мая каждую секунду гидроузел предполагает сбрасывать ниже по течению около 19 тысяч кубометров воды. С 26 по 31 мая объем сбросов немного снизится и составит около 17 тысяч кубометров в секунду.

В результате ожидается, что уровень воды поднимется не только в Волге, но и во впадающих в нее реках – Сок и Самара. МЧС предупреждает, что средний уровень воды в Волге на побережье Самары может составить около 31,2 мБс. Это может привести к подтоплению прибрежной зоны. В частности, такой опасности подвергаются расположенные около воды дачные участки. Поэтому их владельцев призывают проявить бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU