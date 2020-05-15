2020-05-15T19:59:59+03:00
Общество

Стало известно, сколько пациентов вылечились от коронавируса в Самарской области 15 мая

Основная их часть лечилась в больницах Самары и Тольятти
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Теперь пациенты полностью здоровыТеперь пациенты полностью здоровыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области медики выписали еще 42 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Их успешно пролечили и отпустили по домам. Основная часть победивших COVID-19 пациентов лечились в больницах Самары и Тольятти – их стены покинули 32 человека. Еще 10 пациентов, состояние которых не потребовало госпитализации, обязаны своим улучшившимся здоровьем медикам Жигулевска, Чапаевска, Сызрани и Самары.

- В данный момент состояние всех выздоровевших жителей региона оценивается как удовлетворительное, - сообщает оперштаб. – У них отрицательные результаты тестов на COVID-19. Пациенты выписаны с необходимыми рекомендациями.

Всего к 15 мая в Самарской области переболели коронавирусом и поправились 275 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, сколько пациентов вылечились от коронавируса в Самарской области 15 мая
Из-за сбросов Жигулевской ГЭС с 16 мая может подтопить дачи в Самарской области
В оперштабе рассказали, на сколько дней хватит защитных костюмов для медиков в Самарской области
Из самарского ТЦ «Гудок» эвакуировали 120 человек
Стало известно, почему в Самаре из автобуса вытолкнули женщину без маски
Дмитрий Азаров заплатит врачам скорой помощи в Самарской области
Тольяттинский «Акрон» планирует играть домашние матчи ФНЛ в Жигулевске
Тольяттиазот выделил более 42 млн рублей, чтобы сотрудники чувствовали себя в безопасности в период пандемии
Синоптики рассказали о погоде в Самарской области на грядущих выходных
Прокуратура проверит, правильно ли минздрав начислил выплаты врачам за коронавирус
В Самаре на месяц перекроют еще одну улицу
Президент запретил рассчитывать выплаты медикам по часам
В Самаре задержали чиновника, который за деньги разрешил оборот алкоголя без лицензии
ВТБ: россияне удвоили объем покупок товаров для дома и дачи
Тольяттинский «Акрон» официально стал чемпионом ПФЛ и перейдет в ФНЛ
Не хватает рук: тольяттинский депутат призвал добровольцев помочь разнести продуктовые наборы нуждающимся людям
Стало известно, когда «Крылья Советов» возобновят футбольный сезон
Один из заболевших коронавирусом в Самарской области приехал из Казахстана
В Волгаре из-за работ на сетях отключат холодную воду