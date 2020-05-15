Стало известно, сколько пациентов вылечились от коронавируса в Самарской области 15 мая

15 Май 2020 2020-05-15T19:59:59+03:00

Основная их часть лечилась в больницах Самары и Тольятти

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В Самарской области медики выписали еще 42 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Их успешно пролечили и отпустили по домам. Основная часть победивших COVID-19 пациентов лечились в больницах Самары и Тольятти – их стены покинули 32 человека. Еще 10 пациентов, состояние которых не потребовало госпитализации, обязаны своим улучшившимся здоровьем медикам Жигулевска, Чапаевска, Сызрани и Самары.

- В данный момент состояние всех выздоровевших жителей региона оценивается как удовлетворительное, - сообщает оперштаб. – У них отрицательные результаты тестов на COVID-19. Пациенты выписаны с необходимыми рекомендациями.

Всего к 15 мая в Самарской области переболели коронавирусом и поправились 275 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU