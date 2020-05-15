В Самаре на нарушителей самоизоляции будут охотиться беспилотники

15 Май 2020 2020-05-15T21:13:09+03:00

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В Самаре выявлять нарушителей самоизоляции снова собрались с помощью дронов, как и в майские праздники. Беспилотные летательные аппараты самарская мэрия совместно с Росгвардией и ГУ МВД будет использовать для мониторинга городских территорий и общественных пространств. Главная цель – не допустить массового скопления людей. С летательных аппаратов вся полученная информация будет передаваться в правоохранительные органы и районные администрации. Таким образом полиция и чиновники смогут оперативно реагировать на нарушителей режима самоизоляции.

Напомним, в городе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Парки, скверы и набережная закрыты для посещений, а нарушителям грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU