В Самаре на нарушителей самоизоляции будут охотиться беспилотники
В Самаре выявлять нарушителей самоизоляции снова собрались с помощью дронов, как и в майские праздники. Беспилотные летательные аппараты самарская мэрия совместно с Росгвардией и ГУ МВД будет использовать для мониторинга городских территорий и общественных пространств. Главная цель – не допустить массового скопления людей. С летательных аппаратов вся полученная информация будет передаваться в правоохранительные органы и районные администрации. Таким образом полиция и чиновники смогут оперативно реагировать на нарушителей режима самоизоляции.
Напомним, в городе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Парки, скверы и набережная закрыты для посещений, а нарушителям грозит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU