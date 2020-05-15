2020-05-15T21:33:17+03:00
Общество

Почта России на вебинаре расскажет, как повысить эффективность бизнеса

Вебинар по использованию цифровых дистанционных сервисов и онлайн-торговли пройдет 19 мая
Ольга НОВИКОВА
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19 мая пройдет вебинар «5 решений Почты России для повышения эффективности бизнеса». Участники видеоконференции смогут познакомиться с цифровыми решениями, которые могут помочь интернет-магазинам эффективно справиться со стремительным ростом спроса и масштабировать бизнес. Будет полезен вебинар и поставщикам партий товаров в розничные сети и на маркетплейсы – они узнают, как снизить издержки и расширить географию деятельности.

- В условиях самоизоляции и ограничительных мер в традиционном ритейле во многих странах мира наблюдается ощутимый спад. Одновременно с этим растет востребованность цифровых дистанционных сервисов и онлайн-торговли, - подчеркивают организаторы вебинара.

В роли приглашенных экспертов от Почты России на вебинаре выступят директор по региональным продажам Виталий Нотченко, заместитель директора по электронной коммерции Макрорегиона Волга Павел Сергеев, руководитель отдела технологий для электронной коммерции Алексей Вдовин и другие компетентные специалисты.

Среди заявленных тем вебинара – обновленные условия доставки, цифровые сервисы почты России, особенности перевозки сборных грузов, фулфилмент, логистические решения для маркетплейсов и интернет-магазинов, а также анонс цифрового сервиса по упроценному возврату НДС.

Вебинар пройдет 19 мая 2020 г. в 11:00 по Москве (12:00 по Самаре). Для того, чтобы принять в нем участие, достаточно зарегистрироваться по ссылке https://www.pochta.ru/event-registration/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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