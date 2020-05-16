Дмитрий Азаров рассказал, сколько заплатят сотрудникам скорой помощи

16 Май 2020 2020-05-16T00:21:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области сотрудники скорой помощи получат дополнительные региональные выплаты за работу в сложный период пандемии. Об этом в своем вечернем обращении рассказал губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что суммы будут разными: врачам выплатят 20 тыс рублей, медсестрам и фельдшерам - по 10 тыс рублей, а водителям - по 5 тыс рублей.

Эта выплата не будет зависеть от того, работали ли сотрудники скорой помощи с коронавирусными пациентами непосредственно - да и в само деле, отследить это достаточно сложно.

Также губернатор рассказал, что федеральные и региональные выплаты, которые были положены сотрудникам, работавшим с больными коронавирусом, уже произведены.

- Списки сотрудников, которым начислялись надбавки, составляли главврачи больниц. Если есть те, кому их не выплатили, лично пишите мне в директ, по каждому человеку буду разбираться отдельно, - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, что ранее о том, что не получили выплаты, рассказали работники самарской скорой помощи. В минздраве объяснили, что деньги предназначены тем, кто работал непосредственно с теми, кто болен коронавирусом. История получила широкую огласку.

azarov.life Дмитрий Азаров рассказа, сколько получат работники скорой помощи

ИСТОЧНИК KP.RU