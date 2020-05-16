Жители Самарской области попросили у губернатора интернет, дорогу и мини-технопарк

16 Май 2020 2020-05-16T00:36:17+03:00

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Губернатор Дмитрий Азаров пообщался с жителями региона, у которых появилась возможность лично попросить у губернатора полезные вещи для своих сел. Так жительница Сызрани предложила наконец-то отремонтировать дорогу по ул. Советская. Министр транспорта региона сразу же отреагировал и отметил, что в этом году на эту дорогу как раз планируют потратить более 136 млн рублей. Теперь минтрансу придется поторопиться и выполнить ремонт поскорее - к началу известных городских фестивалей.

Жительница Большечерниговского района попросила зону отдыха для детей, обитатели села Четырки рассказали, что очень любят заниматься спортом и хотят спортплощадку. Теперь она должна появиться в селе до конца июля. Проверит это глава региона лично.

А вот матери села Богатое мечтают о мини-технопарке, в котором их дети смогут постигать азы IT-наук.

Много вопросов у родителей было и по качеству интернет-связи в селах. Теперь главам районов придется договориться с телекоммуникационными операторами, чтобы исправить эту проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU