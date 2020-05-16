2020-05-16T00:43:38+03:00
Общество

В Сызрани улицу Советскую отремонтируют к помидорному фестивалю

Такое поручение губернатор дал после того, как к нему обратилась жительница города
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вопрос жительница Сызрани задала Дмитрию АзаровуВопрос жительница Сызрани задала Дмитрию Азарову
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В Сызрани намерены отремонтировать дорогу по ул. Советской. Об этом губернатора попросила жительница города Нина Шорникова. Она отметила, что по улице проходит туристический маршрут, но проезжая часть сейчас в таком состоянии, что перед туристами стыдно. А ведь именно по этой улице идет шествие музыкантов фестиваля "Серебряные трубы Поволжья", именно здесь проходит помидорный карнавал в августе.

- В прошлом году горожане очень обрадовались, что 1/3 улицы привели в порядок и надеялись, что в этом году работы продолжаться. Мы понимаем, что в нынешних условиях это может быть тяжело с финансовой стороны. Но от всех горожан обращаюсь к вам с просьбой, довести ремонт нашей главной улицы до конца, - попросила Нина Шорникова.

Министр транспорта Самарской области тут же отреагировал и рассказал, что на благоустройство уже заложены более 136 млн рублей. По его словам, все работы хотели закончить к 1 ноября. Дмитрий Азаров же поручил делать все поскорее и открыть новую улицу с хорошим асфальтовым покрытием как раз ко всем знаменитым сызранским фестивалям, на радость не только жителей, но и гостей города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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