Кладбища в Самаре могут открыть в ближайшее время

16 Май 2020 2020-05-16T01:26:37+03:00

Во всех остальных муниципалитетах никаких ограничений на их посещение уже нет

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Губернатор Дмитрий Азаров в видеообращении к жителям в инстаграме объяснил, как сегодня работают кладбища в регионе. Он особенно подчеркнул, что на региональном уровне он как глава губернии никаких запретов не вводил.

- Решения принимали главы муниципалитетов и городов, в зависимости от эпидемиологической ситуации и в определенные дни. Насколько я знаю, сегодня такой запрет на посещение кладбищ остался только в Самаре, - отметил Дмитрий Азаров.

Он пообещал обратиться к Елене Лапушкиной, главе Самары, с просьбой рассмотреть возможность опять разрешить посещение кладбищ не только для проведения скорбного ритуала. Если такое решение будет принято, о нем сообщат дополнительно в общедоступных источниках и напишут на сайте муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU