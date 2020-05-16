В Самаре депутат три года не платил за воду, а потом стал скандалить

16 Май 2020 2020-05-16T09:18:21+03:00

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В Самаре долги за воду накопил депутат самарской губернской думы. В компании СКС объяснили, что мужчина бросил оплачивать квитанции еще в марте 2017 года. Накопился внушительный долг около 17,7 тыс рублей.

Как и всем гражданам-должникам, депутату не раз напоминали о долге и призывали оплатить его. Иначе его ждало такое же наказание, как и для всех: тампонирование канализации. Чтобы избежать этого, мужчина стал звонить в офис СКС и, прикрываясь статусом народного избранника, требовать к себе особенного отношения: рассрочки, особого порядка оплаты и главное, действующей канализации.

Но в компании оказались неумолимы и заглушку поставили, так что теперь туалетом в квартире воспользоваться будет затруднительно.

- Сегодня долг погашен, но не полностью, осталось 3780 рублей, из них 492 рубля - это пени. Заглушка остается на месте, если, конечно, депутат не договорился с «левыми конторами» о ее незаконном демонтаже, - рассказали в компании. И подчеркнули, что бороться с долгами будут не взирая на статус абонента, без исключений.

Судя по декларации депутата, его годовой доход составляет 2,34 млн рублей - за 2019 год. В собственности у него четыре земельных участка и две квартиры. Возможно, про одну из них и квитанции в ней он забыл?

ИСТОЧНИК KP.RU