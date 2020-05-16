В Самаре "Рено" подрезал "Лексус", двое человек в больнице

16 Май 2020 2020-05-16T09:26:49+03:00

Мужчина не слишком аккуратно разворачивался на светофоре и "попал" на ремонт дорогой машины

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В Самаре ночью с 15 на 16 мая, около четырех утра, произошло ДТП. 50-летний водитель на Рено Логан ехал по Промышленному району, на перекрестке Заводского шоссе и улицы Кабельная он решил развернуться при зеленом сигнале светофора, но не уступил дорогу Лексусу, который продолжал движение на "свой" свет.

За рулем "крутого" автомобиля находился 21-летний молодой человек, который избежать аварии не сумел. Более того, неизвестно, с какой скоростью ехала машина. В итоге в больнице, по данным ГУ МВД РФ по Самарской области, оказалось два человека: сам водитель и его пассажир на год старше.

Сейчас все обстоятельства ДТП проверяет полиция и уже потом они решат, кто и в какой мере виноват в столкновении.

ИСТОЧНИК KP.RU