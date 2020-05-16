Самарские главврачи рассказали, чем защищаются от коронавируса медики

16 Май 2020 2020-05-16T09:37:55+03:00

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Главврачи самарских больниц, где работают с больными коронавирусом, рассказали, как получают средства защиты для врачей, которые непосредственно работают с инфицированными. В первую очередь, поставки по специальной разнарядке осуществояет "Самарафармация" с государственного склада".

- У нас сформирован оперативный запас средств защиты на две недели. Закупками также занимаются наши специалисты, деньги на это мы получили из федерального бюджета. Пополняем склад три раза в неделю - сразу на две недели, - рассказал главврач Самарской областной клинической больницы имени Середавина Армен Бенян.

Его коллега из детской инфекционной больницы главврач Сергей Китайчик отменил, что по заявке в Минздрав необходимые СИЗы привозит "Самарафармация", но и сама больница работает по закупкам, потому что должен быть определенный запас средств защиты, без которых работать невозможно. Запас на складе обновляется раз в 2-3 недели. Ближайшую поставку здесь ждут на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU