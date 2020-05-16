АВТОВАЗ выходит на работу с 18 мая 2020 года
В Тольятти возобновляет работу крупнейший автомобильный завод страны. С 18 мая 2020 года АВТОВАЗ продолжит сборку автомобилей Лада. При этом работать сотрудники будут по сменному графику, который исключит скопление людей автобусах и раздевалках. Графики останутся такими же, как были до 30 апреля - с 7 утра будет работать линия B0, с 9.00 Гранта, с 11.00 4X4. Завод будет работать в пятидневном режиме.
Сейчас на лечении находятся семь сотрудников завода, на карантине - 10 человек. На предприятии отмечают, что соблюдают все санитарные правила, помещения постоянно дезинфицируются. Работать здесь безопасно.
Но всех сотрудников АВТОВАЗ просит ответственно подходить к делу и быть законопослушными.
- Если вы совершили поездку даже в другой регион, вы обязаны пройти 14-дневный карантин. Большинство заболевших переносят вирус бессимптомно, но способны заражать окружающих. Позаботьтесь об окружающих, - просят в профкоме АВТОВАЗа.
Здесь также напоминают, что один человек, скрывший симптомы заболевания, может надолго остановить работу всего коллектива -а это скажется и на экономике предприятия, и на доходах всех сотрудников.
ИСТОЧНИК KP.RU