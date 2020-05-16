Количество новых случаев заражения коронавирусом в Самарской области на 16 мая выросло на 70 человек
Появилось количество новых случаев заражения коронавирусом в Самарской области на 16 мая 2020 года. Всего стало известно о том, что заболели 70 новых пациентов, теперь таких жителей, у которых нашли COVID-19 1372 человека
Больше всего зараженных нашли в субботу в Самаре и в Тольятти - по 22 человека. 12 пациентов выявили в Сызрани. Остальные заболевшие - в малых городах и шести районах региона.
На данный момент выздоровели 275 человек, 9 человек умерли - и эта цифра уже давно не увеличивается. За сутки в регионе провели 5074 исследования, всего таких анализов уже провели 95362.
Сейчас в Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции и масочный режим. 17 мая губернатор должен определиться, какие ограничения будут сниматься с 18 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU