2020-05-16T11:38:55+03:00
Общество

Стало известно, как заболели коронавирусом 16 мая еще 70 человек в Самарской области

В оперативном штабе рассказали, как заболели коронавирусом еще 70 человек в Самарской области, чьи анализы подтвердились 17 мая
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области начали делать больше анализовВ Самарской области начали делать больше анализов
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В Самарской области за сутки выявили 70 новых пациентов с инфекцией. Как заболели коронавирусом 16 мая эти люди, рассказали в оперативном штабе.

Один человек из всех заболевших приехал из республики Саха. Недавно стало известно еще об одном привозном случае из Казахстана, а до этого заболел также приезжий из Ямало-Ненецкого АВО.

Однако же большая часть вновь выявленных людей - это те, кто уже наблюдались в больнице с пневмонией и ОРВИ. Таких пациентов 47 человек.

22 человека - контактные. Восемь из них в Самаре, 7 в Сызрани, трое в Тольятти, двое в Волжском районе и по одному в Кинеле и Борском районе.

География пока не расширяется. Но в этот раз - в отличие от 15 мая - коронавирус нашли и в сельских районах: Кинельском, Сызранском, Ставропольском, Красноярском, Борском и Безенчукском. Также давно статистика не росла в Отрадном, сейчас здесь еще 1 заболевший.

ИСТОЧНИК KP.RU

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