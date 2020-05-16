84-летний житель Самары упал в автобусе и попал в больницу

16 Май 2020 2020-05-16T12:38:46+03:00

Водитель слишком резко затормозил, а мужчина не удержался на ногах

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось накануне, 15 мая в Самаре в одном из пассажирских автобусов города. Автобус №21 около четырех часов дня ехал по ул. Алма-Атинская, в нем было много пассажиров. Около дома №80 водитель слишком резко затормозил и 84-летний мужчина, который находился в салоне, не удержался на ногах.

- Его пришлось доставить в больницу, - сообщили в ГИБДД Самары.

Как объяснили в ведомстве, чаще всего страдают именно пожилые пассажиры общественного транспорта, а также пассажиры, которые ведут себя слишком расслаблено- говорят по телефону, играют, не держатся за поручни и спинки сидений. Кроме того, пассажиров просят уступать места тем, кто в этом нуждается.

ИСТОЧНИК KP.RU