Под Тольятти задержали неисправный автобус с пассажирами
Сотрудники ГИБДД рассказали о результатах рейда по проверке пассажирских автобусов, которые осуществляют междугородние поездки.Так, 8 мая под Тольятти остановили автобус, который ехал из Ульяновска в Тольятти. Оказалось, что в транспортном средстве неисправны тормоза или рулевая система, причем водитель знал об этом до рейса или же не проверил транспортное средство и рисковал жизнями пассажиров.
Теперь ему придется заплатить штраф в 500 рублей, а должностное лицо останется должно государству 5000 рублей.
Всего за последнюю неделю в мае 2020 года в Ставропольском районе сотрудники ГИБДД выявили 7 нарушений ПДД РФ: кто-то управлял ТС с неисправностями, кто-то внес изменения в конструкцию без согласования с ГИБДД.
Еще восемь нарушителей нашли в Тольятти 7 и 13 мая. Водители не подавали сигнал перед началом движения, не пристегивались ремнем безопасности и не просили пристегнуться пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU