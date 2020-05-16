Под Тольятти задержали неисправный автобус с пассажирами

16 Май 2020 2020-05-16T12:48:35+03:00

Водитель намеренно рисковал жизнями тех, кто сел в его транспортное средство

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Сотрудники ГИБДД рассказали о результатах рейда по проверке пассажирских автобусов, которые осуществляют междугородние поездки.Так, 8 мая под Тольятти остановили автобус, который ехал из Ульяновска в Тольятти. Оказалось, что в транспортном средстве неисправны тормоза или рулевая система, причем водитель знал об этом до рейса или же не проверил транспортное средство и рисковал жизнями пассажиров.

Теперь ему придется заплатить штраф в 500 рублей, а должностное лицо останется должно государству 5000 рублей.

Всего за последнюю неделю в мае 2020 года в Ставропольском районе сотрудники ГИБДД выявили 7 нарушений ПДД РФ: кто-то управлял ТС с неисправностями, кто-то внес изменения в конструкцию без согласования с ГИБДД.

Еще восемь нарушителей нашли в Тольятти 7 и 13 мая. Водители не подавали сигнал перед началом движения, не пристегивались ремнем безопасности и не просили пристегнуться пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU