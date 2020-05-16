2020-05-16T12:48:35+03:00
Общество

Под Тольятти задержали неисправный автобус с пассажирами

Водитель намеренно рисковал жизнями тех, кто сел в его транспортное средство
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Сотрудники ГИБДД проверяют рейсовые автобусыСотрудники ГИБДД проверяют рейсовые автобусы
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД рассказали о результатах рейда по проверке пассажирских автобусов, которые осуществляют междугородние поездки.Так, 8 мая под Тольятти остановили автобус, который ехал из Ульяновска в Тольятти. Оказалось, что в транспортном средстве неисправны тормоза или рулевая система, причем водитель знал об этом до рейса или же не проверил транспортное средство и рисковал жизнями пассажиров.

Теперь ему придется заплатить штраф в 500 рублей, а должностное лицо останется должно государству 5000 рублей.

Всего за последнюю неделю в мае 2020 года в Ставропольском районе сотрудники ГИБДД выявили 7 нарушений ПДД РФ: кто-то управлял ТС с неисправностями, кто-то внес изменения в конструкцию без согласования с ГИБДД.

Еще восемь нарушителей нашли в Тольятти 7 и 13 мая. Водители не подавали сигнал перед началом движения, не пристегивались ремнем безопасности и не просили пристегнуться пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Тольятти задержали неисправный автобус с пассажирами
84-летний житель Самары упал в автобусе и попал в больницу
В Самаре коронавирусом заболели три медика в больнице имени Середавина
Лечить больных с коронавирусом будут еще в трех больницах Самарской области
Стало известно, как заболели коронавирусом 16 мая еще 70 человек в Самарской области
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 16 мая: ещё 70 заболевших
АВТОВАЗ выходит на работу с 18 мая 2020 года
Самарские главврачи рассказали, чем защищаются от коронавируса медики
В Самаре "Рено" подрезал "Лексус", двое человек в больнице
В Самаре депутат три года не платил за воду, а потом стал скандалить
Кладбища в Самаре могут открыть в ближайшее время
17 мая жителям Самары раскажут, как жить дальше
В Сызрани улицу Советскую отремонтируют к помидорному фестивалю
Дмитрий Азаров рассказал, сколько заплатят сотрудникам скорой помощи
Жители Самарской области попросили у губернатора интернет, дорогу и мини-технопарк
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 16 мая 2020 года: в лидерах по заболевшим
Почта России на вебинаре расскажет, как повысить эффективность бизнеса