2020-05-16T15:23:46+03:00
Общество

Жителей Самарской области напугали ночными заморозками до -2

Похолодание возможно и ночью на 17 мая, и ночью на 18
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области ожидают заморозкиВ Самарской области ожидают заморозкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности - об этом сообщают синоптики и ГУ МЧС РФ по Самарской области. Ночью на 1 7 и на 18 мая температура воздуха опустится до -2 градусов. Заморозки ожидаются в том числе и на поверхности почвы.

Синоптики Приволжского УГМС рассказывают, что похолодание происходит и днем. В воскресенье столбики термометров покажут около 14-19 градусов, осадков не будет. А в понедельник может пройти небольшой дождь на фоне юго-западного ветра. В среду возможны грозы температура упадет еще ниже - до 17 градусов, зато ночью станет теплее до +3-8 градусов.

Жителей региона просят быть осторожнее ночью, не допускать переохлаждения тела, не оставлять без присмотра детей и позаботиться о сельскохозяйственных насаждениях. Растения нужно обязательно прикрыть полимерной пленкой, соломой или нетканым материалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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