2020-05-16T20:09:11+03:00
Общество

В Самарской области ищут 15-летнюю девочку в зеленой куртке

Она ушла из дома 11 мая и не вернулась
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области ищут пропавшую девушкуВ Самарской области ищут пропавшую девушку
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В Самарской области пропала девочка 15 лет. Лейла Афанасьева 11 мая ушла из дома, но с тех пор ее не видели ни родители, ни другие родственники. Девочка жила в селе Подъем-Михайлова Волжского района.

Поисками занялись волонтеры Лиза Алерт. Сообщается, что девочка была одета в зеленую куртку и темно-синюю вязаную шапку с помпоном, черные джинсы и белые кроссовки.

Пропавшая девочка Лейла достаточно высокая - где-то 165-174, среднего телосложения с черными глазами и прямыми волосами черного цвета.

Всех, кто знает что-то о пропавшем подростке, просят рассказать об этом, обратившись к организаторам поиска. Инфорг поиска: Ольга т.+7 927-733-31-78

ИСТОЧНИК KP.RU

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