2020-05-16T22:15:07+03:00
Общество

Торговые центры в Самаре сделали скидки партнерам на аренду

Три торговых центра в Самаре более чем на 30% снизили стоимость аренды для размещающихся внутри магазинов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Владельцам торговых центров помогут, если они в свою очередь поддержат партнеровВладельцам торговых центров помогут, если они в свою очередь поддержат партнеров
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В Самаре три торговых центра смягчили условия арнды для своих бизнес-партнеров. Ставки на тяжелый период, когда магазины не работали во время коронавируса, снизились более чем на 30%. Также с другими арендаторами договорились о рассрочке или же уплате арнды в зависимости от доли в доходе.

При этом руководство ТЦ объясняет свою позицию тем, что весь бизнес сегодня несет потери, поэтому риски арендатор и арендодатель делят между собой.

- Наши партнеры в период закрытия, если они закрыты по постановлению Губернатора и властей российских, не несут потерь, не платят арендную плату - сервисный сбор, - отмечает управляющий ТЦ «МЕГА» Евгений Карлашов.

При этом власти Самарской области решили поддержать в свою очередь те торговые центры, которые поступили именно так. В Самаре это «Эль Рио», «Аврора», «МЕГА». Сейчас все необходимые меры поддержки вырабатываются властями.

Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов обратил внимание, что по закону ТЦ обязаны предоставить острочки платежа для представителей пострадавших отраслей.

- Если арендодатель не понимает, либо не в состоянии быть в одной команде, в одной ситуации с теми, на ком он зарабатывает, наверное, надо рассмотреть возможность и перейти к кому-то другому. - уточнил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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