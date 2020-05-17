2020-05-17T00:47:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 17 мая 2020 года: еще 4 заболевших сотрудника АВТОВАЗа

Приводим последние новости про коронавирус в Тольятти на 17 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Врачи в Тольятти продолжают бороться с коронавирусомВрачи в Тольятти продолжают бороться с коронавирусом
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В Тольятти за сутки выявлено 22 новых заболевших коронавирусом. Число зараженных сотрудников АВТОВАЗа достигло 11 человек. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 17 мая 2020 года.

В Тольятти на данный момент зафиксировано 382 случая заражения коронавирусом. За сутки было выявлено 22 заболевших. Трое из них - контактные лица. Также из больниц Самары и Тольятти выписали за сутки 17 человек.

11 человек на 17 мая 2020 года заражены коронавирусом на АВТОВАЗе. Их количество увеличилось на четырех человек. Пока не известно, где именно они работают и вырастет ли из-за этого количество сотрудников на карантине.

Крупнейшее автотранспортное предприятие автограда начинает работать с 18 мая 2020 года. Всем сотрудникам обещают выдать маски. Дезинфекция будет производиться по всей территории завода.

Также стало известно, что численность безработных в Тольятти достигла 7809 человек на 15 мая 2020 года. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,98%.

На 1 свободное рабочее место претендует 1,3 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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