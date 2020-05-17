В Самаре остановили стройку платной парковки на Луначарского

17 Май 2020 2020-05-17T01:03:40+03:00

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В Самаре разбираются с парковкой, которую неожиданно начали строить на территории возле ул. Луначарского, предназначенной для так называемого "музейного квартала". На стройку пожаловались жители дома поблизости. Они отметили, что строители уверяют: мол, все согласовано с советом дома, но это не так.

В ситуацию вмешался депутат Александр Хинштейн - он связался с полицией и администрацией города, строительные работы приостановлены. Теперь предстоит разобраться в том, кто выдал разрешение на строительство парковки.

При этом в администрации объяснили, что застройщик МП «Ремжилуниверсал» получил согласование на размещение парковки у городских служб и у администрации Октябрьского района города.

Но оказалось, что никто не спросил жителей. Сейчас директор МУП будет встречаться с жителями и пытаться пройти через все этапы - оказывается, у застройщика нет разрешения на использование земельного участка. Получив ответ о теоретической возможности размещения парковки, строители больше не стали ничем заниматься, арендовать участок и так далее, а просто начали стройку.

Теперь депутат планирует настаивать на возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU