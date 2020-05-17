2020-05-17T08:55:01+03:00
Общество

Пенсионера, пропавшего в Сызрани, нашли мёртвым

Мужчину искали около девяти дней
Евгения ВАСИНА
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Соболезнуем родным и близким.Соболезнуем родным и близким.
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Волонтеры, полицейские и родственники с 7 мая искали 63-летнего жителя поселка Новообразцовое, что расположен в Сызрани. От Владимира Артамонова около 9 дней не было вестей, с близкими на связь он не выходил. Мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся. Пенсионер был одет в серую куртку, коричневую рубашку и зелёные камуфлированные штаны. Поисковики сообщали, что он может нуждаться в медицинской помощи. Все это время родные ждали и надеялись.

К сожалению, чуда не произошло. Поздно вечером 16 мая волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» в Самарской области сообщили, что мужчину нашли мертвым.

Как и всегда, детали случившегося волонтеры оставили в тайне. Соболезнуем родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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