Пенсионера, пропавшего в Сызрани, нашли мёртвым

17 Май 2020 2020-05-17T08:55:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры, полицейские и родственники с 7 мая искали 63-летнего жителя поселка Новообразцовое, что расположен в Сызрани. От Владимира Артамонова около 9 дней не было вестей, с близкими на связь он не выходил. Мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся. Пенсионер был одет в серую куртку, коричневую рубашку и зелёные камуфлированные штаны. Поисковики сообщали, что он может нуждаться в медицинской помощи. Все это время родные ждали и надеялись.

К сожалению, чуда не произошло. Поздно вечером 16 мая волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» в Самарской области сообщили, что мужчину нашли мертвым.

Как и всегда, детали случившегося волонтеры оставили в тайне. Соболезнуем родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU