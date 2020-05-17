2020-05-17T09:37:43+03:00
Общество

В стену здания Фабрики-кухни в Самаре заложили посланием потомкам

Капсулу времени зацементировали во время акции Ночь музеев 2020
Евгения ВАСИНА
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Фото Виталия СтадниковаФото Виталия Стадникова
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16 мая в Самаре прошла традиционная акция Ночь музеев 2020. Из-за пандемии COVID-19 впервые музеи провели акцию в онлайн-формате. Еще одна особенность этого года – к акции впервые присоединился Самарский филиал Третьяковской галереи. Напомним, галерея расположится в легендарном здании Фабрики-кухни. Сейчас там полным ходом идут реставрационные работы.

Для гостей акции Ночь музее директор филиала Михаил Савченко провел онлайн-экскурсию в прямом эфире, а его гости рассказали об архитектурных особенностях здания, творчестве и многом другом. Впервые самарцы смогли сами увидеть, на каком этапе работы и что уже сделано. Посмотреть видео можно здесь.

- Это первое официальное появление галереи на большую публику. Через два года, в начале 2022 года, здесь откроется первый филиал Третьяковкой галерее за пределами Москвы, - начал экскурсию Михаил Савченко, а завершил посланием потомкам.

Сотрудники галереи оставили записочки тем, кто будет в будущем там работать или приходить в гости. Послания поместили в коробочку и, как это принято, забетонировали эту коробочку в стене здания.

Фото Виталия Стадникова

Фото Виталия Стадникова

ИСТОЧНИК KP.RU

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