2020-05-17T10:01:51+03:00
Общество

Клещи не спят: за неделю в Самарской области зарегистрировано 719 случаев укусов клещей

И это только те, кто обратился за помощью в лечебные учреждения
Евгения ВАСИНА
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Берегитесь клещейБерегитесь клещей
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Клещи продолжают активничать. По информации управления Роспотребнадзора по Самарской области, за 19 неделю наблюдения с 4 по 10 мая в Самарской области зарегистроровано 719 случиве обращения в медицинские учреждения по поводу укусов клещей. В ведомстве также отметили, что случаев заболевания среди населения региона клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.

С начала сезона на территории области 1839 человека сообщили об укосах клещей. Согласно данным еженедельного мониторинга Роспотребнадзора чаще всего люди становятся жертвами атаки клещей на частных загородных территориях – 48,5%, реже в дикой природе - 14,9%, на кладбищах - 0,6%, в парках и местах массового отдыха редко - 0,3% укусов.

В лаборатории за это время исследовано 1599 экземпляров клещей, снятых с людей, в 87 экземплярах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 5,4%, на инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 1528 экземпляров клещей, в 108 обнаружена ДНК боррелии, что составило 7,0%.

Чтобы клещи не зверствовали в регионе ежегодно проводятся акарицидные обработки парков, скверов, участков леса у населенных пунктов, кладбищах, туристических баз и в других популярных места. Так, на 2020 год запланировано обработать 3378,7 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях - 550,53 га.

В управление Роспотребнадзора по Самарской области также напомни, чтобы избежать неприятной встречи с клещами необходимо одеваться так, чтобы предотвратить заползание насекомых под одежду, выбирать однотонные вещи (на них лучше видно клещей) и обрабатывать одежду специальными аэрозольными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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