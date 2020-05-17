Два жителя Самарской области угнали машину и пытались ее сжечь, но что-то пошло не так
Еще в марте этого года полицейские задержали 22-летнего жителя Жигулёвска, подозреваемого в угоне автомобиля. Тогда мужчина признался, что прогуливаясь пьяным по улицы, увидел знакомую машину, и решим покататься, а потом попытался ее сжечь. Однако во время расследования уголовного дела выяснились новые обстоятельства.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, к угону причастен еще один человек. Причем, 23-летний подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
По версии следствия, мужчины заранее договорились, угнали машину и украли из нее магнитофон, видеорегистратор, комплект инструментов, заднюю полку с колонками, компрессор, зарядное устройство. А чтобы скрыть следы, подожгли салон автомобиля. К счастью, машина не сгорела, но ей был причинен ущерб в 30 тысяч рублей.
Кроме того, полицейские подозревают, что мужчины могут быть причастны к еще одной кражи. По их версии, весной текущего года подозреваемые украли аккумулятор из автомобиля «ВАЗ-2199», припаркованного у домов по улице Молодогвардейской в Жигулевске.
Сейчас все похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам. Подозреваемые признали вину и намерены возместить пострадавшим причиненный материальный ущерб.
Сейчас в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», «Кража», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
ИСТОЧНИК KP.RU