2020-05-17T12:05:06+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель превысил скорость и улетел в деревья

Мужчину доставили в больницу
Евгения ВАСИНА
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Машина застряла в деревьяхМашина застряла в деревьяхФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В минувшую субботу, 16 мая, на трассе «М-5 Урал» произошло серьезное ДТП. 25-летний водитель автомобиля «Датсун Ондо» ехал со стороны Тольятти в направлении Пензы. Однако до места назначения он не добрался, хотя очень спешил. На 899 км федеральной автомобильной дороги мужчина превысил скорость и допустил съезд в правый по ходу движения кювет. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, это произошло в 06:15. В сожалению, без травм не обошлось, как отметили в ведомстве, водителя доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Автомобиль тоже пострадал и буквально застрял в деревьях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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