Подвел ремень безопасности: в Самаре у пассажирки иномарки нашли наркотик

17 Май 2020 2020-05-17T12:49:51+03:00

Теперь женщина может попасть в тюрьму на срок до трех лет

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13 мая полицейский задержали женщину, перевозившую запрещённые вещества. Вечером инспекторы дорожно-патрульной службы остановили иномарку. Полицейские заметили, что пассажирка автомобиля не была пристегнута ремнём безопасности, что и стало причиной для остановки.

За нарушение ПДД на женщину составили административный протокол. Все бы и ограничилось штрафом, но полицейские обратили внимание на поведение пассажирки, она заметно нервничала. Женщину решили досмотреть и чутье не подвело.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у женщины в сумке нашли сверток из прозрачного полиэтилена, внутри которого было порошкообразное вещество светлого цвета. Изъятое направили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. По результатам исследования выяснилось, что это вещество - метилэфидрон, массой 0, 28 грамм.

Подозреваемая пояснила, что наркотики хранила для личного употребления. По данным полиции, она не первый раз попадает с запрещенным веществами. В 2018 году 38-летняя самарчанка уже привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотика в крупном размере.

Сейчас отделом дознания ОП № 7 Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU