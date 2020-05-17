В Сызрани тушили горящую баню 17 пожарных

17 Май 2020 2020-05-17T13:07:04+03:00

В бане никого не было Фото: Архив "КП"

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В воскресенье, 17 мая, пожарным пришлось спасать горящую баню. Пожар произошел в Сызрани около полудня. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 11.35. Пожарные расчёты незамедлительно отправились на улицу Паровозная, 25.

Когда подоспела помощь, баня уже полыхала. Как сообщает КТВ-Луч, со ссылкой на хозяина постройки, в бане никого нет, однако пожар угрожал соседним строениям. К счастью пожарные оперативно справились с возгоранием. Уже в 11.50 пожар был потушен.

В ликвидации возгорания участвовали четыре спецмашины и 17 человек личного состава МЧС России по Самарской области. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Что стало причиной ЧП, предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU