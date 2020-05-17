Не заметил светофор? В Самарской области столкнулись «Лада Веста» и «Тойота РАФ4»
В субботу, 16 мая, в городе Отрадный Самарской области произошло ДТП, в котором пострадала женщина. По данным пресс-службы МВД России по Самарской области, 52-летиний водитель автомобиля «Лада Веста», двигаясь по улице Советской со стороны улице Физкультурников в направлении улицы Победы на регулируемом перекрестке поехал на красный. В итоге его машина влетела в автомобиль «Тойота Раф4», под управлением 51-летнего водителя. Иномарка ехала по улице Ленина на разрешающий сигнал светофора. Произошло столкновение в 10:10.
К сожалению, без пострадавших не обошлось. В медицинское учреждение доставили 57-летнюю женщину, которая находилась в отечественной легковушке. Пострадавшей назначено стационарное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU