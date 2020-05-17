В Самарской области обнулят платеж за «коммуналку» малоимущим семьям

17 Май 2020 2020-05-17T15:43:30+03:00

На выплату могут рассчитывать более 34 тысяч семей Самарской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Малоимущим семьям Самарской области в полном объеме компенсируют расходы по ЖКУ за апрель. Такое решение в воскресенье, 17 мая, принял и озвучил на заседании регионального оперативного штаба губернатор Дмитрий Азаров.Глава области заявил, что соответствующее постановление уже подписано.

Воспользоваться такой мерой поддержки смогут те жители области, которые являются получателями субсидии на ЖКУ до 1 мая 2020 года. На выплату могут рассчитывать более 34 тысяч семей Самарской области. Объем средств, необходимый на предоставление выплаты, составляет 52,6 миллионов рублей.

Напомним, получателями субсидии на ЖКУ являются малоимущие семьи, чей расход на жилищно-коммунальные услуги составляет более 22% от доли расходов в совокупном доходе семьи.

- Очень простая формула, по которой рассчитывается субсидия, но приводит она к одному: все получатели этой помощи за апрель месяц никакие средства вносить за жилищно-коммунальные услуги не будут. Они будут компенсированы за счет регионального бюджета, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Таким образом, для малообеспеченных граждан мы де-факто обнуляем платеж.

Выплата будет предоставляться в срок по 31 мая текущего года министерством социально-демографической и семейной политики региона – на основании имеющихся сведений. Дополнительных заявлений и документов предоставлять не придется.

ИСТОЧНИК KP.RU